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Детский сад в районе Мелиораторов строят из панелей тюменского завода

Экономика, 13:31 14 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трехслойные панели завода ЖБИ-3 применят при строительстве детского сада на 330 мест в районе Мелиораторов Тюмени. Подрядная организация ведет монтаж цокольного этажа с конца 2023 года. Сдадут объект в эксплуатацию в четвертом квартале 2026 года.

"Материалы родные – завод ЖБИ-3. Панели трехслойные: наружный слой, утеплитель и несущий слой. Сейчас ведем монтаж и перекрытие цокольного этажа. Проект известен, это девятый детсад на нашем счету. 25 человек трудятся на объекте - два монтажных звена и специалисты гидроизоляции", - рассказал начальник участка СМУ "Завод ЖБИ-3" Алексей Усов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Опыт применения панелей при строительстве социальных объектов у ЖБИ-3 есть. В 2023 году застройщик сдал в эксплуатацию школу на 1 тыс. 501 учебное место в мкр-н Тура Тюмени. Здание возвели из девятиметровых панелей. Благодаря им срок строительства сократился в полтора раза.

В трехэтажном детсаду района Мелиораторов будет 14 разновозрастных групп, в том числе три – ясельные. Строители для них сделают теплый пол и отдельные выходы.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Общая площадь здания – 5 тыс. 880 кв. метров. Тепло к объекту попадет от котельной, которую недавно реконструировали, отметил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

"Мощности котельной достаточно, чтобы обеспечивать все жилые дома даже с учетом перспективы роста. Детский сад подключат к тепловым сетям котельной", - уточнил он.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области за последние пять лет ввели в эксплуатацию 72 объекта социального назначения. В ближайшие три года более 30 школ, детсадов, спортивных учреждений появится в регионе. Павел Перевалов обратил внимание на то, что в области активно реализуется программа замены старых деревянных школ, в 2024 году сдадут в эксплуатацию три школы.

Проблем со стройматериалами нет, заверил он.

"Несмотря на действующие ограничения, удалось найти замену всем стройматериалам и оборудованию. Найдены аналоги из импорта дружественных стран или же отечественные. Ни один объект не приостанавливался из-за нехватки того или иного материала", - добавил начальник ГУСа.

Детский сад в развивающемся микрорайоне Мелиораторов распахнет свои двери для дошколят, воспитателей и родителей 1 сентября 2026 г.

Анжела Лебедева

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# ГУС Тюменской области , Павел Перевалов , улица Мелиораторов

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