  • 15 февраля 202415.02.2024четверг
  • USD91,4316
    EUR97,8133
  • В Тюмени -26..-28 С 3 м/с ветер северо-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Александр Моор поздравил Краснодон с 81 годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Губернатор, 20:37 14 февраля 2024

администрация Краснодона и Краснодонского района | Фото: администрация Краснодона и Краснодонского района

С 81 годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков поздравил краснодонцев губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

"В годы Великой Отечественной войны маленькое шахтерское село стало символом героического сопротивления нацизму. Большинство молодогвардейцев были жестоко казнены фашистами. Но за ребят отомстила Красная армия. 14 февраля 1943 года Краснодон был освобожден!", - говорится в обращении главы тюменского региона к жителям Краснодона и Краснодонского района.

администрация Краснодона и Краснодонского района | Фото: администрация Краснодона и Краснодонского района

В боях за освобождение Краснодона тогда погибло более 6,5 тыс. солдат. Борьба за будущее Донбасса продолжается и сейчас.

Митинг-концерт, приуроченный этой дате, прошел в краснодонском Дворце культуры им. "Молодой гвардии". Среди участников - дети войны, активисты общественных организаций, трудовых коллективов, школьники, молодежь. В числе почетных гостей - специальный представитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко.

администрация Краснодона и Краснодонского района | Фото: администрация Краснодона и Краснодонского района

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Александр Моор , Краснодон , Николай Савченко

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:37 14.02.2024Александр Моор поздравил Краснодон с 81 годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков
11:08 14.02.2024 Александр Моор встретился с Генеральным консулом Республики Казахстан в Екатеринбурге Жарасом Мамутбековым
19:14 12.02.2024Александр Моор: в библиотеке Константина Лагунова соблюден баланс между технологиями и традиционными книгами
13:20 09.02.2024Мобильная связь 4G появится еще в 21 населенном пункте Тюменской области