Александр Моор поздравил Краснодон с 81 годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков

| Фото: администрация Краснодона и Краснодонского района | Фото: администрация Краснодона и Краснодонского района

С 81 годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков поздравил краснодонцев губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

"В годы Великой Отечественной войны маленькое шахтерское село стало символом героического сопротивления нацизму. Большинство молодогвардейцев были жестоко казнены фашистами. Но за ребят отомстила Красная армия. 14 февраля 1943 года Краснодон был освобожден!", - говорится в обращении главы тюменского региона к жителям Краснодона и Краснодонского района.

| Фото: администрация Краснодона и Краснодонского района | Фото: администрация Краснодона и Краснодонского района

В боях за освобождение Краснодона тогда погибло более 6,5 тыс. солдат. Борьба за будущее Донбасса продолжается и сейчас.

Митинг-концерт, приуроченный этой дате, прошел в краснодонском Дворце культуры им. "Молодой гвардии". Среди участников - дети войны, активисты общественных организаций, трудовых коллективов, школьники, молодежь. В числе почетных гостей - специальный представитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко.