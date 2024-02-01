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Активных тюменцев приглашают на городской день здоровья

Спорт, 17:34 15 февраля 2024

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

День здоровья, посвященный десятой годовщине проведения XXII Олимпийских игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, пройдет в Тюмени 17 февраля.

Участниками события станут любители активного отдыха. Мероприятие пройдет на трех площадках областного центра, сообщили в городском департамент по спорту и молодежной политике.

В 10 часов праздник стартует на Площади Европы (микрорайон Европейский), в 13 часов активности продолжатся в сквере "Казачьи луга", а в 16 часов - на ул. Энергостроителей, 9.

Участников Дня здоровья ждет опытная команда физкультурников мобильной программы "Здоровый десант". Она проведет для гостей праздника веселые старты, спортивные конкурсы, подвижные игры, а также соревнования для родителей, где каждый сможет продемонстрировать настоящий спортивный азарт в состязаниях.

Всех участников праздника наградят памятными сувенирами и дипломами.

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