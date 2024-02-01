В первенстве Тюмени по греко-римской борьбе примут участие около 100 спортсменов

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Первенство Тюмени по греко-римской борьбе среди юношей пройдет на базе спортивной школы № 3 23 февраля. Состязания посвятят Дню защитника Отечества, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

В соревнованиях на звание лучшего примут участие около 100 спортсменов из спортивных школ № 3, "Старт XXI век" и "Прибой", центра развития творчества детей и юношества "Бригантина". Победителей и призёров в личном зачёте наградят медалями и дипломами различных степеней. Также будут вручены кубки лучшему борцу и лучшему судье соревнований.

Начало первенства запланировано на 10 часов, торжественное открытие состоится в 12 часов.