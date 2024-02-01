  • 20 февраля 202420.02.2024вторник
  • USD92,4102
    EUR99,4889
  • В Тюмени -20..-22 С 4 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В первенстве Тюмени по греко-римской борьбе примут участие около 100 спортсменов

Спорт, 09:40 20 февраля 2024

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Первенство Тюмени по греко-римской борьбе среди юношей пройдет на базе спортивной школы № 3 23 февраля. Состязания посвятят Дню защитника Отечества, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

В соревнованиях на звание лучшего примут участие около 100 спортсменов из спортивных школ № 3, "Старт XXI век" и "Прибой", центра развития творчества детей и юношества "Бригантина". Победителей и призёров в личном зачёте наградят медалями и дипломами различных степеней. Также будут вручены кубки лучшему борцу и лучшему судье соревнований.

Начало первенства запланировано на 10 часов, торжественное открытие состоится в 12 часов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# греко-римская борьба , Прибой

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:40 20.02.2024В первенстве Тюмени по греко-римской борьбе примут участие около 100 спортсменов
09:18 20.02.2024В Тюменской области проведут инклюзивный фестиваль настольных спортивных игр
08:56 20.02.2024Финал чемпионата Тюменской области по автоспорту состоится 24 февраля
08:27 20.02.2024Около 500 танцоров поспорят за лидерство на чемпионате и первенстве Тюмени