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Около 500 танцоров поспорят за лидерство на чемпионате и первенстве Тюмени

Спорт, 08:27 20 февраля 2024

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Чемпионат и первенство Тюмени по танцевальному спорту состоится в спортивном комплексе "Строймаш" 25 февраля. За лидерство поспорят около 500 человек, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

В соревнованиях примут участие ансамбли Тюмени по европейской и латиноамериканской программе спортивных танцев. Всего будет несколько возрастных категорий: мальчики и девочки 7-9 лет; мальчики и девочки 10 -11 лет; юноши и девушки 12-13 лет; юниоры и юниорки 16 -18 лет; мужчины и женщины 19 лет и старше.

Начало соревнований - в 9 часов, торжественное открытие первенства города состоится в 16 часов.

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# первенство , танцевальный спорт , танцы

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