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Сбербанк изменил условия субсидирования для ряда застройщиков

Экономика, 18:22 19 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сбербанк улучшил условия для ряда застройщиков по программе субсидирования льготной ипотеки.

С 19 февраля 2024 года для застройщиков на проектном финансировании Сбера будет доступна льготная субсидия от 3,9%. Для застройщиков, пользующихся комплексным продуктом банка, когда доходы от остатков на эскроу-счетах направляются на компенсацию процентов по ипотеке, размер субсидирования составит 0%.

Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

"Сбербанк всегда старается предоставить комфортные условия сотрудничества для наших партнеров и сделать выгодным конечный продукт для населения. Поэтому мы приняли решение с 19 февраля снизить ставку субсидирования для застройщиков на проектном финансировании Сбера. Размер субсидии составит от 3,9%. На сегодняшний день к нашей программе субсидирования присоединились уже больше 2500 застройщиков по всей России, и продолжают подключаться другие партнеры".

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erid: 2VtzqvDCCeV, ПАО Сбербанк

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