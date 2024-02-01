Вирус бешенства выявили в пробах енотовидной собаки в Юргинском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вирус бешенства выявили специалисты в образце патологического материала, отобранного от енотовидной собаки в селе Бушуево Юргинского района. Результаты лабораторных исследований предоставила областная ветеринарная лаборатория Управления ветеринарии Тюменской области, сообщает пресс-служба ведомства.

На рассмотрение губернатору направлен проект постановления об установлении карантина по бешенству животных на территории села с 20 февраля.

Отметим, ранее вирус бешенства был обнаружен при исследовании проб погибшей лисы на этой же территории.

Управлением ветеринарии также утвержден план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя в соответствии с ветеринарным законодательством.