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Вирус бешенства выявили в пробах енотовидной собаки в Юргинском районе

Происшествия, 14:59 20 февраля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вирус бешенства выявили специалисты в образце патологического материала, отобранного от енотовидной собаки в селе Бушуево Юргинского района. Результаты лабораторных исследований предоставила областная ветеринарная лаборатория Управления ветеринарии Тюменской области, сообщает пресс-служба ведомства.

На рассмотрение губернатору направлен проект постановления об установлении карантина по бешенству животных на территории села с 20 февраля.

Отметим, ранее вирус бешенства был обнаружен при исследовании проб погибшей лисы на этой же территории.

Управлением ветеринарии также утвержден план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя в соответствии с ветеринарным законодательством.

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# бешенство , Юргинский район

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