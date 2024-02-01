Бой Ивана Штыркова и Вагаба Вагабова станет главным событием турнира RCC 18 в Тюмени

автор Олег Ковалюк | Фото: RCC автор Олег Ковалюк | Фото: RCC

Бой Ивана Штыркова и Вагаба Вагабова, который пройдет по правилам кикбоксинга, станет главным событием турнира RCC 18. Поединки проходят в СК “Центральный” в Тюмени 24 февраля с 18 часов 30 минут.

“Мы очень долго готовили этот поединок. Больше года вели переговоры. Такое промо, начало, чтобы узнать, кто лучше в ударной технике. И мы проводим это в Тюмени. Это очень круто. Это подоплека к следующему поединку, который хотим организовать уже по правилам ММА. Сегодня мы увидим только ударную технику, только удары. Надеюсь на досрочный поединок”, – сказал глава RCC Николай Клименко.

Формула боя: три раунда по три минуты в весовой категории до 100 кг.

Для Ивана Штыркова это будет третий бой по правилам кикбоксинга. “Уральский Халк” уже освоился в новой для себя дисциплине и конкурирует по своему уровню с серьезными оппонентами. За последний год он успел выйти на ринг против обладателя Кубка мира и топа Беларуси Петра Романкевича и российской звезды смешанных единоборств Владимира Минеева.

Вагабов пробовал себя в профессиональном кикбоксинге еще в 19 лет — за один день он успел одержать три победы. Именно эти бои и стали точкой отсчета его феноменальной карьеры в смешанных единоборствах. В активе Вагаба – титул чемпиона AMC Fight Nights, 30 побед и одно поражение.

Отметим, турнир RCC 18 начался с ярких досрочных побед. Так, во втором поединке тюменец Тагир Абдуллабеков одолел противника за 18 секунд. Он проводил бой с Жалолиддином Расуловым из Узбекистана.

Это уже третий турнир RCC в Тюмени. Для зрителей подготовили 14 поединков.

Возрастное ограничение: 16+.

Инна Пахомова