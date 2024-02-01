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Молодой тюменец украл у родственницы мясорубку и пылесос

Происшествия, 14:36 26 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До пяти лет тюрьмы грозит тюменцу 1997 г.р. за кражу бытовой техники. В тюменский отдел полиции обратилась местная жительница 1958 г.р., которая сообщила, что из ее квартиры пропали мясорубка и пылесос. Ущерб составил около 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый родственник потерпевшей 1997 г.р. Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что когда заявительницы не было дома, он забрал из ее квартиры бытовую технику и отнес в комиссионный магазин.

В отношении тюменца возбудили уголовное дело по ст. "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Фигуранту избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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# кража , УМВД России по Тюменской области

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