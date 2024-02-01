100 самозанятых жителей Тюменской области оказывают услуги такси

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

100 самозанятых жителей Тюменской области оформили разрешения на работу в сфере оказания услуг такси с 1 сентября 2023 г. Разрешения выдаëт Главное управление строительства Тюменской области. Услуга предоставляется бесплатно.

Круг лиц, которые могут получить разрешение на работу в такси, расширен - теперь работающим на себя не обязательно регистрировать ИП, достаточно быть самозанятым и оформить разрешение, уточнили в ведомстве.

"Мы отмечаем интерес к получению разрешений со стороны самозанятых буквально с первых недель, когда такая возможность была предоставлена законом. И на протяжении полугода он стабилен. Понимаем, что для новой категории заявителей особенно важна консультационная поддержка - её мы практикуем, прежде всего, в формате личных приёмов. Как показывает практика, это наиболее действенный способ изучить ситуацию в деталях и сориентировать заявителя", - рассказал начальник Управления транспорта и дорожного хозяйства ГУС Тюменской области Александр Исаков.

Самозанятые граждане подают заявления и прикладывают к нему ряд документов, среди которых копия договора со службой заказа такси (агрегатором) и справка об отсутствии судимости. Если замечаний к документам нет, информация о самозанятом водителе вносится в региональный реестр перевозчиков.