Школу в Тюменском районе построят по проекту компании "Спецстрой" в 2026 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская компания "Спецстрой" разработает проект и построит школу в пос. Винзили Тюменского района. Контракт уже заключен, сообщает ГУС Тюменской области.

Проектная документация будет разработана с использованием основных конструктивных и объемно-планировочных решений проекта строительства школы в микрорайоне Мелиораторов Тюмени. Ориентировочная общая площадь здания составит 21 тыс. кв. метров.

"Школа будет построена под ключ. Это значит, что разработку проекта и строительство здания возьмет на себя одна компания. Такой подход к строительству социальных объектов позволяет значительно сокращать время реализации проекта и расходы на строительство. Подобный опыт впервые был применен при строительстве школы в микрорайоне Плеханово города Тюмени и отлично себя зарекомендовал", - сказал начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

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Новое здание школы будет построено рядом с существующим. На территории появятся площадки для игры в хоккей, мини-футбол, баскетбол и волейбол, круговая беговая дорожка, спортивный комплекс ГТО и другие спортивные элементы.

Привязка проекта к земельному участку будет выполнена к осени 2024 года. После получения положительного заключения госэкспертизы проекта начнётся строительство. Ввод в эксплуатацию новой школы планируется в 1 квартале 2026 года.

Всего в 2024 году в Тюменской области планируется начать строительство 13 социальных объектов, в числе которых школы в с. Мальково Тюменского района, в мкр-н Ямальский-1 Тюмени и четыре школы в селах Омутинского, Уватского, Вагайского и Тобольского районов.