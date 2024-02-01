Бюллетени на выборы президента передали в территориальные избирательные комиссии Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 млн 157 тыс. 800 избирательных бюллетеней изготовлено в Тюменской области для голосования на выборах президента Российской Федерации 15, 16 и 17 марта. Передача территориальным избирательным комиссиям состоялась в Тюменском доме печати 28 февраля.

Напомним, 26 февраля, в связи с началом досрочного голосования, которое стартует в регионе 2 марта, около 66 тыс. бюллетеней были отправлены спецсвязью в избирательные комиссии удаленных территорий Уватского, Тобольского, Омутинского и Нижнетавдинского районов Тюменской области.

"Все движение тиража, прием и передача фиксируются в соответствующих актах, подписанных представителями Дома печати и территориальных комиссий, а также заносится в государственную автоматизированную систему "Выборы", - рассказал председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

В этот же день отбракованные экземпляры, хранившиеся в отдельном охраняемом помещении, были уничтожены под наблюдением представителей Дома печати и областного избиркома вместе с печатными формами.

Отметим, что бюллетени, предназначенные для обработки на КОИБах, будут использоваться только в Тюмени, их отпечатано 188 тыс. 894 экземпляров. Всего на выборах в областном центре будет задействован 101 комплекс автоматической обработки бюллетеней.

Напомним, что всего в Тюменской области задействованы 29 территориальных избирательных комиссий и 1 тыс. 61 избирательный участок, образовано также девять временных комиссий в стационарах лечебных учреждений и следственных изоляторах.

Николай Ступников