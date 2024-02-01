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Около 50 альпинистов со всего мира выступят в соревнованиях в Тюмени

Спорт, 16:05 28 февраля 2024

Дворец творчества и спорта "Пионер | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер

Около 50 сильнейших спортсменов из России, Казахстана, Азербайджана, Армении, Кореи, Беларуси и Молдовы примут участие в международных соревнованиях по альпинизму, которые пройдут на базе Центра туризма и краеведения в Тюмени с 28 февраля по 4 марта.

Участники будут соревноваться на специально подготовленной ледовой трассе сразу в двух дисциплинах: ледолазание-скорость, ледолазание-трудность, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

На первом этапе состязаний ледолазам нужно преодолеть серию коротких, но предельно сложных трасс за ограниченный промежуток времени. На втором этапе спортсмены на скорость покорят 17-метровую ледяную стену.

Открытие соревнований состоится 2 марта в 10 часов, далее пройдут первые старты на трудность и на скорость. Вход свободный. Зрители смогут понаблюдать за ходом соревнований и поболеть за спортсменов из-за специального ограждения.

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# альпинизм , ледолазание

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