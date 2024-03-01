Более 300 каратистов поучаствуют в региональных соревнованиях в Тюмени

| Фото: Школа каратэ | Фото: Школа каратэ

Региональные чемпионат и первенство по каратэ пройдут в Тюмени в многофункциональном спорткомплексе "Партиком" (проезд Воронинские горки, д. 101, кор. 1) 3 марта. Открытие планируется в 12 часов, а соревнования начнутся раньше – в 9 часов, сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Участие в турнире примут порядка 300 каратистов из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска и Уватского муниципального района. Соревноваться между собой предстоит спортсменам от 10 до 17 лет и старше. В своих весовых категориях они поборются за награды в дисциплинах "Кумитэ" и "Ката".

По итогам турнира будет сформирована сборная команда Тюменской области. Также ребята смогут подтвердить или получить разряды, повысить свое профессиональное мастерство и обрести соревновательный опыт.