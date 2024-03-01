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Северный морской путь – новая точка роста для регионов

Экономика, 14:26 01 марта 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Президент России Владимир Путин в своем послании сообщил о планах по наращиванию арктического флота и развитию Северного морского пути.

Накануне в ходе Стратегической недели ВТБ эксперты банка оценили, что общий грузопоток по этой транспортной артерии в течение 10 лет может достичь 400 млн тонн, сообщает пресс-служба Банка ВТБ(ПАО).

При этом 200 млн тонн обеспечит грузопоток только российских предприятий, а еще 200 млн тонн – перевозка грузов транзитом. В прошлом году грузопоток по нему составил 36 млн тонн, в этом году он должен вырасти до 80 млн тонн.

"По нашим подсчетам, территории, находящиеся вдоль транспортного коридора, в ближайшие 10 лет будут активно развиваться, и новые российские предприятия, образующиеся вдоль него, принесут в бюджет России более 20 трлн рублей до 2035 года", - отметил заместитель президента-председателя правления банка Валерий Лукьяненко.

В июле 2023 года ВТБ и ФГУП "Атомфлот" подписали кредитное соглашение о предоставлении банковского финансирования на цели строительства 3-го и 4-го серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Это передовое поколение российских ледоколов, обеспечивающее решение задач доступности арктических морских транспортных путей в рамках крупных национальных проектов Российской Федерации в Арктике. Дополнительно анализируется возможность участия банка в финансировании строительства 5-го и 6-го серийных универсальных атомных ледоколов", - сказал Валерий Лукьяненко.

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