На развитие электросетевого комплекса Тюменской области в 2024 году направят 5,4 млрд рублей

| Фото: пресс-службы АО «Россети Тюмень» | Фото: пресс-службы АО «Россети Тюмень»

В 2024 году "Россети Тюмень" запланировали инвестировать в развитие электросетевого комплекса Тюменской области около 5,4 миллиарда рублей. Эта сумма на 10 % превышает фактические показатели прошлого года. В планах энергетиков – строительство и реконструкция более 400 км линий электропередачи и 43 высоковольтных питающих центров.

Тюменская область интенсивно развивается, в субъекте строятся новое жилье и социальная инфраструктура, открываются промышленные и аграрные производства. Для обеспечения технологического присоединения потребителей энергетики планируют на этот год строительство более 230 км линий электропередачи (ЛЭП) и свыше 400 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Существенное внимание специалисты уделят реновации электросетевой инфраструктуры в самом густонаселенном Тюменском районе.

Значительный объем инвестиций придется на развитие опорной высоковольтной сети. В 2024 году "Россети Тюмень" планируют завершить реконструкцию перехода воздушных ЛЭП 110 кВ "Горная – Косач" и "Горная – Уват" через реку Иртыш. В результате повысится надежность электроснабжения жителей Уватского района и ключевых объектов транспортировки углеводородов в центральную часть страны. Суммарное финансирование проектов по перевооружению и модернизации энергообъектов в текущем году составит порядка 1,7 млрд рублей.

Инвестиционная программа "Россети Тюмень" синхронизирована с потребностями региона в энергомощности и способствует социально-экономическому развитию Тюменской области. Реализация запланированных на 2024 год проектов позволит не только повысить надежность электроснабжения жителей, но и обеспечить выдачу необходимой мощности социальной инфраструктуре.