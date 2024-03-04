Охлаждение ипотечного рынка наблюдается в России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Охлаждение ипотечного рынка наблюдается в России. Тенденция обозначилась в январе – прирост этого сегмента замедлился с 2,9 % в декабре 2023 года до 0,6 % в первый месяц 2024 года, приводит данные Центрального банка департамент экономики Тюменской области.

На это повлияли продолжительные праздники, которые для многих становятся периодом отсутствия крупных финансовых решений. А также ужесточение условий по льготным программам и макропруденциальной политике. Кроме того, ставки по рыночной ипотеке оставались на высоком уровне, что также сдерживало рост спроса на данный вид финансирования.

Показатель потребительского кредитования, в свою очередь, продемонстрировал рост, по предварительным оценкам - около 0,8 % после минимального сокращения на 0,1 %.