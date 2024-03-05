Агропредприятие Казанского района производит элитные семена зерновых культур

| Фото: Россельхозцентр Тюменской области | Фото: Россельхозцентр Тюменской области

Элитные семена зерновых культур производит предприятие "Сельхозинтеграция" Казанского района. Оно подтвердило семеноводческий статус. Общая площадь посевов превышает 12 тыс. гектаров. Казанкие семена покупают сельхозпроизводители Курганской, Омской, Челябинской и Свердловской областей, Казахстана, сообщает департамент АПК Тюменской области.

Для подтверждения статуса, специалисты регионального Россельхозцентра осмотрели склады для хранения семенного материала, оборудование и карты полей. По решению комиссии, процесс производства, доработки, фасовки и реализации семян в хозяйстве соответствует требованиям системы добровольной сертификации Россельхозцентра. Производителю выдадут сертификат соответствия и включат в реестр семеноводческих хозяйств.

В ведомстве отметили, что за последние пять лет на предприятии установили Фотосепаратор ФОКУС – J2 на сушильно-сортировальном комплексе. Также приобретены три зерноуборочных комбайна и закуплено три самоходных опрыскивателя, разбрасыватель органических удобрений, бороны, плуги и два автомобиля КАМАЗ с прицепом.