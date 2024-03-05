Агропредприятие Казанского района производит элитные семена зерновых культур
Элитные семена зерновых культур производит предприятие "Сельхозинтеграция" Казанского района. Оно подтвердило семеноводческий статус. Общая площадь посевов превышает 12 тыс. гектаров. Казанкие семена покупают сельхозпроизводители Курганской, Омской, Челябинской и Свердловской областей, Казахстана, сообщает департамент АПК Тюменской области.
Для подтверждения статуса, специалисты регионального Россельхозцентра осмотрели склады для хранения семенного материала, оборудование и карты полей. По решению комиссии, процесс производства, доработки, фасовки и реализации семян в хозяйстве соответствует требованиям системы добровольной сертификации Россельхозцентра. Производителю выдадут сертификат соответствия и включат в реестр семеноводческих хозяйств.
В ведомстве отметили, что за последние пять лет на предприятии установили Фотосепаратор ФОКУС – J2 на сушильно-сортировальном комплексе. Также приобретены три зерноуборочных комбайна и закуплено три самоходных опрыскивателя, разбрасыватель органических удобрений, бороны, плуги и два автомобиля КАМАЗ с прицепом.