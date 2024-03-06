Тюменские специалисты заняты в строительстве трассы М-12 на участке Пермского края

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Специалисты тюменской компании "Мостострой-11" ведут строительство скоростной автодороги Казань – Екатеринбург трассы М-12. Они трудятся в Пермском крае на участке Дюртюли – Ачит (км 140 – км 232).

В рамках контракта на этом участке дороги будет построено 28 искусственных сооружений: мосты, путепроводы, экодуки тоннельного типа и одна водопропускная труба общей протяженностью 1 тыс. 639 метров, сообщает пресс-служба компании.

Общее количество опор на этих объектах – 75 шт., при этом 41 уже готова. Железобетонные сваи готовы на 96 %, 3314 шт. Буронабивных свай – 378 шт., готовность — 80 %.

В марте специалисты "Мостострой-11" приступят к сборке металлических пролетных строений общей массой 3 тыс. 790 тонн.

"На сегодняшний день у возводимых искусственных сооружений разная степень готовности, все работы ведутся в плановом режиме. В строительстве задействовано порядка 1000 человек и более 180 единиц техники", - рассказали в "Мостострой-11".

Напомним, трасса М-12 Москва - Екатеринбург протянется до Тюмени в 2025 г.