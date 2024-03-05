Боец тюменского сообщества "Лига бокса" Шохрух Джиянов нокаутировал противника за 9 секунд

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Боец тюменского сообщества "Лига бокса" Шохрух Джиянов стал автором самого быстрого нокаута в истории крупнейшей кулачной лиги. На своем дебютном турнире в Туле, одном из лучших международных промоушенов в России по кулачным боям TOP DOG: Prospect, он завершил свой бой на девятой секунде, сообщает пресс-служба тюменской "Лиги бокса".

Как отмечают представители промоушена — это самый быстрый нокаут за всю историю TOP DOG: Prospect.

"Честно говоря, не ожидал, что все будет так быстро. Но в период подготовки мы работали на каждую секунду, и результат превзошел все ожидания. Спасибо всем за поддержку и возможность показать, на что я способен", — сказал Шохрух Джиянов.

За плечами спортсмена 13-летний опыт в боксе и четыре международных турнира c тремя победами. Тренируется в клубе KUVALDA под руководством тренера — Артема Кучина. Организацией его боев занимается тюменское сообщество "Лига бокса".

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