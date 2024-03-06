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Социальный предприниматель из Тюменского района открыла центр семейного досуга

Экономика, 14:04 06 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Социальный предприниматель из с. Новая Заимка Тюменского района Мария Фельгер открыла центр семейного досуга "Эридан" после обучения в Школе социального предпринимательства от центра "Мой бизнес". На реализацию проекта она получила субсидию по программе "Содействие занятости".

"В центре "Эридан" предоставляют услуги по греко-римской борьбе, хореографии и фитнесу для взрослых. С детьми работают профессиональные педагоги. Развитием фитнеса занимается сама Мария, обучившаяся на фитнес-тренера", - рассказали в центре "Мой бизнес".

Занятия центра посещают более 150 детей села.

vk.com/moibiztmn | Фото: vk.com/moibiztmn

Статус социального предпринимателя Мария Фельгер подтверждает третий год. По вопросам получения статуса и субсидии обращаться в центр "Мой бизнес": +7-932-479-34-33, +7 (3452) 49-99-44, доб. 105

Поддержка предпринимателям региона оказывается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

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# Мой бизнес , социальный бизнес

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