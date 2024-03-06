Социальный предприниматель из Тюменского района открыла центр семейного досуга

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Социальный предприниматель из с. Новая Заимка Тюменского района Мария Фельгер открыла центр семейного досуга "Эридан" после обучения в Школе социального предпринимательства от центра "Мой бизнес". На реализацию проекта она получила субсидию по программе "Содействие занятости".

"В центре "Эридан" предоставляют услуги по греко-римской борьбе, хореографии и фитнесу для взрослых. С детьми работают профессиональные педагоги. Развитием фитнеса занимается сама Мария, обучившаяся на фитнес-тренера", - рассказали в центре "Мой бизнес".

Занятия центра посещают более 150 детей села.

| Фото: vk.com/moibiztmn | Фото: vk.com/moibiztmn

Статус социального предпринимателя Мария Фельгер подтверждает третий год. По вопросам получения статуса и субсидии обращаться в центр "Мой бизнес": +7-932-479-34-33, +7 (3452) 49-99-44, доб. 105

Поддержка предпринимателям региона оказывается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".