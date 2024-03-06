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Ишимские полеводы приобрели 13 единиц сельхозтехники

Экономика, 16:27 06 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сельхозпредприятия Ишимского района приобрели 13 единиц техники на сумму более 97 млн рублей с начала 2024 года. Весной на поля выйдут 496 тракторов, 388 сеялок, в том числе 362 сеялки прямого сева, и 114 культиваторов, сообщает администрация муниципалитета.

Готовность техники Ишимского района к посевной кампании составляет 90 %. Степень подготовки хозяйств к полевым работам оценят специалисты технического надзора.

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# Ишимский район , посевная кампания , техника

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