Ишимские полеводы приобрели 13 единиц сельхозтехники
Экономика, 16:27 06 марта 2024
Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Сельхозпредприятия Ишимского района приобрели 13 единиц техники на сумму более 97 млн рублей с начала 2024 года. Весной на поля выйдут 496 тракторов, 388 сеялок, в том числе 362 сеялки прямого сева, и 114 культиваторов, сообщает администрация муниципалитета.
Готовность техники Ишимского района к посевной кампании составляет 90 %. Степень подготовки хозяйств к полевым работам оценят специалисты технического надзора.