Кредитный портфель МСП Тюменской области увеличился за год на 19 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 219 млрд рублей увеличился кредитный портфель малых и средних предприятий Тюменской области за 2023 год. Это на 19 % больше чем за предыдущий год, сообщает региональное отделение Банка России.

Предпринимателям юга Тюменской области банки предоставили заемных средств на общую сумму в 212 млрд рублей. Заемщики Югры оформили - 77 млрд рублей, Ямала – 33 млрд рублей.

Росту портфеля способствовали принятые Банком России и правительством РФ кредитные меры поддержки. Наибольшим спросом пользовалась программа льготного кредитования "1764" Минэкономразвития РФ для МСП, индивидуальных предпринимателей и самозанятых приоритетных для государства отраслях. Предусмотрено дополнительное снижение ставки для конечного заемщика за счет субсидирования выпадающих доходов банков.