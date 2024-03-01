Жителям 33 сел Тюменской области оказывают до 200 госуслуг в почтовых отделениях

| Фото: Почта России по Тюменской области | Фото: Почта России по Тюменской области

До 200 государственных и муниципальных услуг оказывают жителям 33 сел Тюменской области в отделениях Почты России Тюменской области. Только за 2023 год, специалисты отделений оказали сельчанам 577 услуг. Самая востребованная – выдача разрешения на охоту. Жители сел подали 366 заявлений.

Как сообщает региональная Почта России, данной возможностью уже пользуются жители некоторых населенных пунктов Ишимского, Тюменского, Тобольского, Исетского, Нижнетавдинского и Ялуторовского районов. Им доступны услуги Росреестра, налоговой службы, Министерства внутренних дел, Социального фонда, Минтруда.

Сотрудники почтовых отделений прошли необходимое обучение и предоставляют государственные услуги по привычному для жителей населённых пунктов графику работы отделений почтовой связи. Они могут подать заявление на регистрацию недвижимости, или зарегистрироваться в качестве предпринимателя, получить сертификат на маткапитал или паспорт.

Кроме того, клиенты почтовых отделений сел Велижаны, Аслана, Армизонское, Сладково, Рассвет, могут подтвердить свою учётную запись на сайте Госуслуг. Для этого достаточно обратиться к оператору почтового отделения с паспортом и СНИЛС. Уведомление о подтверждении поступит на телефон, указанный при регистрации.

В почтовых отделениях сел Велижаны, Аслана и Рассвет установили клиентские компьютеры с доступом в интернет. Благодаря этому, они местные жители могут самостоятельно через личный кабинет на Госуслугах разместить резюме на сайте "Работа России". А также проверить на социальном калькуляторе меры социальной поддержки