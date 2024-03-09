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Заявки на участие в программе "Мама-предприниматель" подали более 1000 женщин

Экономика, 12:28 09 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. заявок получено на участие в программе "Мама-предприниматель" с 5 марта. Участницами могут стать женщины в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми.

"В этом году мы сохраним привычный формат проведения программы. Однако, мы расширим программу на другие регионы. Также у нас будет проведен отдельный трек "Мама на селе". Находится в обсуждении еще один трек – "Мама в экспорте", — рассказала замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Участницы после обучения могут претендовать на грант в 100 тыс. рублей.

Старт программе "Мама-предприниматель" в Тюменской области дадут в апреле. Подробней можно узнать на сайте центра "Мой бизнес".

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# Мой бизнес , предпринимательство

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