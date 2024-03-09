Тюменка Юлия Каплина победила на всероссийских соревнованиях по скалолазанию

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Участница сборной Тюменской области Юлия Каплина признана победителем Всероссийских соревнований по скалолазанию в дисциплине "лазание на скорость". В первом старте сезона, который прошел в Тюмени 8 марта, Каплина стала лучшей среди самых быстрых скалолазов страны у женщин, сообщает Федерация скалолазания России.

Первые три раунда забегов на вылет Юлия Каплина преодолела уверенно. Она лезла, опережая соперниц с хорошим запасом и даже не включая максимальные скорости. А в финале ее оппоненткой оказалась действующая рекордсменка России Елизавета Иванова из Свердловской области. В квалификации лишь они двое выбежали из семи секунд, потому очное противостояние на трассе таких соперниц обещало быстрый забег, отмечают арбитры.

"Нерв этой борьбы оказался очень высок. Как и темп, который с самого старта взяли соперницы. Это привело к ошибкам. Первой ошиблась Елизавета. Далее Юлия. В итоге до финишной кнопки добралась лишь Каплина, которая одержала победу. У Елизаветы серебро", - рассказали организаторы стартов.

Бронзовым призером стала Луиза Емельева, ЯНАО.

Среди мужчин тюменец Иван Земляков финишировал вторым. Победа досталась москвичу Льву Рудацкому. При этом Иван установил новый рекорд России на скорость - 5,195. За звание самого быстрого он состязался с братом-близнецом Петей.