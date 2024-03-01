В Тюменской области снизились цены на куриные яйца

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Снижение цен на куриные яйца зафиксировали в Тюменской области. В первые недели марта средняя стоимость десятка в регионе составила 122 рубля 15 копеек.

Об этом сообщает Тюменьстат в еженедельном мониторинге цен на социально значимые продукты и товары.

Самые дешевые яйца в Тобольске. За десяток придется отдать 115 рублей 17 копеек. А дороже всего покупка обойдется жителям Тюмени – 122 рубля 67 копеек.

В соседнем регионе – Югре - десяток куриных яиц в среднем стоит 146 рублей 16 копеек. Самые дорогие – в Сургуте, где придется заплатить за 10 яиц 149 рублей 34 копейки.

На Ямале средняя цена выше, чем в Тюменской области и Югре – 151 рубль 91 копейка. Рекордная стоимость отмечена в Салехарде: горожане за десяток яиц отдадут 180 рублей 31 копейку.

Оксана Корнеенкова