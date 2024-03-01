В Тюмени средняя стоимость загородных домов составляет 75 тысяч рублей за квадрат

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

75 тыс. рублей за квадратный метр составляет средняя стоимость загородного дома без участка под Тюменью. Причем большинство готовы построить его сами, в том числе с привлечением средств сельской ипотеки. Их предпочитаемых форматов – универсальные дома до 85 кв. м.

"В 70 процентах случаев застройщик возводит жилье, стараясь уложиться в рамки госпрограмм - до 6 миллионов рублей по ипотеке плюс 20 процентов собственных средств. Как правило, это дома до 85 квадратных метров на участке до шести соток. Остальные 30 процентов строят дома площадью от 90 до 120 квадратных метров с гаражом на участках от семи соток. Такое жилье считается более комфортабельным", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель департамента загородной недвижимости АН "СОВА" Ирина Дудко.

По ее словам, изменения по льготным ипотечным программам коснулись загородного рынка, но не сильно. Это привело к тому, что запросы на покупку у клиентов стали более конкретизированными. Связано это с тем, что льготная ипотека предоставляется один раз.

"Средняя стоимость дома без участка - 75 тысяч рублей за квадратный метр. А вот цены на землю разнятся и сильно зависят от размеров, расстояния до города и принадлежности к населённому пункту. Если говорить про первичный рынок, то на торг рассчитывать не стоит. А вот на вторичном - можно попробовать попросить скидку. Шансы зависят от необходимости скорой продажи, переезда или других причин", - посоветовала эксперт.

Она также отметила, что за последние четыре года наблюдается смещение рынка в сторону загородной недвижимости. Еще два наблюдения - стирается граница города и пригородной застройки. А темпы возведения объектов не снижаются даже в новогодние праздники. Хотя раньше строительство было привязано к сезону.

Оксана Корнеенкова