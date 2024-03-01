В Тюменской области применяют автоматическую линию высева семян деревьев

| Фото: t.me/operativnyishtabtyumen | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Автоматическую линию высева семян деревьев в кассеты запустили в Армизонском лесничестве Тюменской области. В час установка выпускает до 600 готовых кассет, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Установку, наладку и первые испытания оборудования произвели в 2023 г. На полную мощность она заработает в этом лесопосадочном сезоне.

"В час установка выпускает до 600 готовых кассет. Людям остается погрузить их в машину и отвезти в теплицу, где за лето из семян в этих кассетах вырастут сеянцы с закрытой корневой системой (ЗКС). Всего через год сеянцы достигнут нужных размеров, их пересадят в открытый грунт вместе с земляным комочком, в котором они выросли, что предотвратит повреждение корней. Благодаря этому ростки хорошо приживутся на новом месте", - рассказали специалисты.

Жизнеспособность сеянцев с ЗКС близка к 100 %. Использование такого посадочного материала при восстановлении лесов значительно повышает эффективность этих мероприятий.

Добавим, что ежегодно при выполнении лесовосстановительных работ не менее 20 % искусственных насаждений должны создаваться именно сеянцами с закрытой корневой системой.