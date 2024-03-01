Новую поликлинику построят в Ишиме к весне 2026 года

| Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Новую поликлинику построят в Ишиме к весне 2026 года. Средства на ее возведение предусмотрены в региональном бюджете. Современное медучреждение рассчитано на 600 посещений в смену. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"В прошлом году, во время рабочей поездки в Ишиме, местные жители обозначили одну из главных проблем. Городу необходимо новое современное здание поликлиники областной больницы № 4. Разные отделения медицинского учреждения сейчас разбросаны по нескольким адресам. По итогам поездки поручил включить в проект областного бюджета на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов расходы на строительство нового здания больницы. Контракт заключен. В ближайшее время начнётся процесс подготовки строительной площадки к заливке фундамента", - отметил глава региона.

| Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

В новое здание переедут поликлиники № 1 и № 3, женская консультация, терапевтическое отделение. Предусмотрены помещения и для стоматологического отделения как для взрослых, так и для детей.

Кроме того, Александр Моор сообщил, что планируется объявить аукцион по строительству филиала поликлиники Областной больницы № 19. "Этот объект в поселке Богандинский Тюменского района мы построим по программе модернизации первичного медицинского звена национального проекта "Здравоохранение", - подчеркнул глава региона.