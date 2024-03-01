ВТБ и "Открытие" объединили более половины портфеля потребкредитов

| Фото: пресс-служба Банка ВТБ(ПАО) | Фото: пресс-служба Банка ВТБ(ПАО)

В рамках интеграции двух банков 265 тысяч заемщиков "Открытия" в России, которые оформили почти 300 тысяч потребкредитов, перешли на обслуживание в ВТБ. Все условия по кредитам, включая размер платежа, срок погашения и процентную ставку, для них остались неизменными.

"Уже более половины клиентов "Открытия" с кредитами наличными перешли в ВТБ. Условия обслуживания по договорам для них остаются прежними, при этом они получают доступ ко всей экосистеме продуктов и сервисов ВТБ – как финансовых, так и нефинансовых. Для клиентов "Открытия", которые только планируют перейти в ВТБ, мы предлагаем простой и понятный процесс: единственный шаг – открыть мастер-счет в ВТБ, не нужно перезаключать кредитный договор и оформлять страховку, если она была получена ранее. Для нас важно, чтобы в рамках интеграции двух банков клиенты "Открытия" продолжили получать банковскую поддержку на максимально комфортных условиях", – отметил руководитель департамента кредитного розничного бизнеса ВТБ Тимур Смирнов.

Переход клиентов с кредитами наличными из банка "Открытия" в ВТБ начался в четвертом квартале 2023 года на условиях цессии кредитного портфеля – переуступки прав требования долга.

В Тюменской области у банка "Открытие" – 57 тыс. клиентов. Активный переход на обслуживание в ВТБ начнется в конце апреля текущего года. Предложения о переводе должны получить все владельцы дебетовых карт, вкладчики, ипотечные заемщики и клиенты с автокредитами. Под бренд ВТБ перейдут 10 офисов "Открытия" в регионе.