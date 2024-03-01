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Программу восстановления популяции сиговых в Обском бассейне направили на согласование в правительство РФ

Политика, 18:18 13 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программу восстановления популяции сиговых в Обском бассейне направили на согласование в правительство РФ. Об этом заявил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев, сообщает полпредство.

"По поручению главы государства разработан проект комплексной программы по восстановлению популяции сиговых, который проходит согласования в gравительстве России. Наша задача - организовать максимально эффективное взаимодействие всех участвующих в его реализации органов власти и юридических лиц", – подчеркнул Владимир Якушев на встрече с руководителем Нижнеобского территориального управления Росрыболовства Иваном Матаевым.

t.me/urfo_info | Фото: t.me/urfo_info

Вместе с тем, за 2023 г. объём вылова рыбы на территории Уральского федерального округа составил 23 тыс. Также за прошлый год органы рыбоохраны провели 5,5 тыс. выездных обследований, составили 3,5 тыс. протоколов об административных правонарушениях.

Отметим, ранее Росрыболовство согласовало проект восстановления популяции ценных сиговых в Обь-Иртышском бассейне. Последовательная реализация мероприятий позволит восполнить численность муксуна, нельмы и чира в водных объектах Тюменской области, Югры и Ямала. Над программой работали ученые и представители властей.

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# Владимир Якушев , восстановление , популяция , рыболовство , рыборазведение

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