760 вопросов по истории Тюменской области подготовили эксперты для викторины "Люби свой край"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

760 вопросов по истории Тюменской области подготовили эксперты для викторины "Люби свой край". Она пройдет 15, 16 и 17 марта на площадках фестиваля "Тюменская весна. Всей семьей" у дома с 8 до 20 часов. Жители Тюмени, Тобольска и Тюменского района смогут проверить свои знания, а победителям вручат подарки. Участники могут претендовать и на суперподарки – машины, квартиры, бытовую технику.

"Эксперты в этом году потрудились на славу - было подготовлено760 вопросов по истории Тюменского края и Российской Федерации . Но это не говорит о том, что они сложные. Есть и вопросы шуточные, о том, что мы, собственно говоря, знаем. Даже гуляя по Тюмени, видя название улиц, начинаем обдумывать, откуда оно пошло. И поэтому все, что окружает нас, может быть в вопросах", - пояснила финансовый директор благотворительного фонда развития города Тюмени Лариса Зубцова.

Интеллектуальная игра пройдет в новом цифровом формате в два тура. Для участия в первом нужно подойти к промоутеру площадки викторины и сообщить ему номер телефона. В ответ поступит смс-сообщение с названием подарка и двумя вариантами ответов. Промоутер зачитает вопрос. В случае верного ответа участник получит подарок. Кто правильно ответит на вопросы первого тура, автоматически пройдёт во второй тур. В эфире телеканала "Тюменское время", 21 кнопка телевизора, определят владельцев квартир и автомобилей. Всего запланировано семь эфиров: 15 марта в 20 часов, 16 и 17 марта – в 12 часов, в 15 часов и 20 часов.

"Я знаю, что очень много жителей региона интересуются историей Тюменской области и поэтому, как правило, они дают большое количество правильных ответов. Абсолютно все победители получат подарки", - заверила руководитель.

Отметим, что для викторины "Люби свой край" 15, 16 и 17 марта на площадках у дома в Тюмени, Тобольске и Тюменском районе организаторы подготовили более 600 тыс. подарков. В том числе несколько десятков квартир и отечественных автомобилей.

Важное условие участия — возраст от 18 лет.

Оксана Корнеенкова