Дом культуры "Поиск" приглашает на фестиваль "Тюменская весна. Всей семьёй"

| Фото: МАУК ДК "Поиск" (архив) | Фото: МАУК ДК "Поиск" (архив)

Фестиваль "Тюменская весна. Всей семьёй", который пройдет по адресам: ул. Александра Пушкина, 10 и ул. Олимпийская, 9, приглашает посетить Дом культуры "Поиск".

В рамках фестиваля пройдет ярмарка "Гуляй, Масленица!", где гостей ждут угощения от тюменских производителей, которые стремятся порадовать своей лучшей продукцией.

Все желающие смогут принять участие в викторине "Люби свой край", которая пройдет в электронном формате. А праздничное настроение создадут лучшие творческие коллективы, которые подарят гостям фестиваля свои концертные номера.