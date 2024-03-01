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Дом культуры "Поиск" приглашает на фестиваль "Тюменская весна. Всей семьёй"

Общество, 17:31 14 марта 2024

МАУК ДК "Поиск" (архив) | Фото: МАУК ДК "Поиск" (архив)

Фестиваль "Тюменская весна. Всей семьёй", который пройдет по адресам: ул. Александра Пушкина, 10 и ул. Олимпийская, 9, приглашает посетить Дом культуры "Поиск".

В рамках фестиваля пройдет ярмарка "Гуляй, Масленица!", где гостей ждут угощения от тюменских производителей, которые стремятся порадовать своей лучшей продукцией.

Все желающие смогут принять участие в викторине "Люби свой край", которая пройдет в электронном формате. А праздничное настроение создадут лучшие творческие коллективы, которые подарят гостям фестиваля свои концертные номера.

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