Более 600 тысяч подарков для участников викторины приготовили в Тюмени, Тобольске и Тюменском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете 760 вопросов по истории Тюменской области подготовили эксперты для викторины «Люби свой край»

Более 600 тысяч подарков для участников викторины "Люби свой край" приготовили в Тюмени, Тобольске и Тюменском районе. Среди них несколько десятков суперподарков - отечественных автомобилей и квартир. Определят победителей в новом формате.

Об этом рассказала финансовый директор благотворительного фонда развития города Тюмени Лариса Зубцова на брифинге 14 марта.

"С 15 по 17 марта в регионе пройдет фестиваль "Тюменская весна. Всей семьей". Он объединит в себе все, что касается семейных традиций, радости и счастья. В Тюмени, Тюменском районе и Тобольске викторина "Люби свой край" состоится в новом формате. Все автоматизировано – никаких барабанов и карточек, нужны будут только телефоны, не обязательно смартфоны. Мы приглашаем всех к восьми часам утра на площадки рядом с домом. Наши промоутеры буду ожидать вас до восьми вечера", - уточнила руководитель.

Механизм такой: на первом этапе необходимо будет назвать номер своего телефона. Он уйдет в информационную базу. В ответ участник викторины получает смс-сообщение с кодом, в котором уже будет задан вопрос.

"Вопросы простые, где-то с юмором, но все на знание истории нашей Тюменской области. Нужно собраться, улыбнуться, вспомнить и ответить. Тем более, что будут предоставлены два варианта ответов. В качестве подарков мы предусмотрели огромное количество сладкой продукции тюменских производителей и бытовую технику, туристические пакеты в аквапарк "Лето-Лето", Тобольск, Ялуторовск, на наши термальные источники. В этом году мы как организаторы подготовили такой сюрприз как сертификат на посещение чемпионата России по биатлону. Это новшество", - отметила Лариса Зубцова.

Есть небольшой лайфхак, которым поделилась эксперт. Если прийти к восьми часам утра 15 марта, то номер телефона будет дольше находится в информационной базе в рамках проведения второго тура викторины. Его начнут с 15 марта в 20 часов на телеканале "Тюменское время" - 21 кнопка на пульте. В прямом эфире определят владельцев квартир, автомобилей, крупной бытовой техники, ноутбуков, телефонов, телевизоров, велосипедов, самокатов и других ценных подарков.

Всего прямых эфиров семь. 15 марта в 20 часов, 16 и 17 марта – в 12 часов, в 15 часов и 20 часов. Чем раньше горожане поучаствуют в викторине, тем больше у них шансов выиграть квартиру в Тюмени.

Также организатор обратила внимание жителей региона на то, что нужно отключить автоответчики. Ведущие в прямом эфире должны дозвониться до потенциальных победителей.

Важное условие участия — возраст от 18 лет.

Оксана Корнеенкова