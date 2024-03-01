В Тюменской области полицейского подозревают в разглашении гостайны

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Следственное подразделение РУФСБ России по Тюменской области в отношении сотрудника полиции возбудило и расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК России (разглашение государственной тайны).

"По версии следствия, подозреваемый, действуя умышленно, желая обозначить свою осведомленность в сведениях ограниченного характера перед лицами, не имеющими допуска к указанной информации, разгласил сведения, которые были доверены ему по службе. Об уголовной ответственности за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, был предупрежден и в соответствии с должностной инструкцией принял обязательство по ее хранению", - сообщает пресс-служба РУФСБ по Тюменской области.

Ему грозит лишение свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности.