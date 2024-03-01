В Тюменской области аграрии застраховали 65 % всего поголовья скота и птицы

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Доля застрахованного поголовья крупного и мелкого рогатого скота, свиней и птицы в Тюменской области составляет 65 %. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

Он подчеркнул, что вопросы агрострахования в условиях рискованного земледелия являются одними из ключевых.

"Минсельхоз России, департамент агропромышленного комплекса оказывают в этой части меры государственной поддержки. Субсидируется до 50 процентов затрат аграриев на страхование посевов, либо сельскохозяйственных животных. Еще три года назад практически единичные были примеры агрострахования. Сейчас 65 процентов поголовья птицы, крупного и мелкого рогатого скота, свиней застрахованы. Это один из лучших показателей в Российской Федерации", - уточнил директор департамента.

Он пояснил, что также постепенно увеличиваются и площади посевов, застрахованных от различного рода проявлений погоды.

"В прошлом году было застраховано более 15 тысяч гектаров. Конечно, в общей структуре, может быть незначительный процент, но это начало. Сельхозпроизводители все активнее пользуются возможностью. По текущему году мы видим порядка 23 тысяч гектаров, которые потенциально могут быть застрахованы", - привел данные Владимир Чейметов.

По его словам, в случае форс-мажорных обстоятельств страховые выплаты для сельхозтоваропроизводителей – это один из реальных источников покрытия недополученных доходов.

Оксана Корнеенкова