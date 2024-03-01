  • 20 марта 202420.03.2024среда
  • USD92,2243
    EUR100,1047
  • В Тюмени 3..5 С 4 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

26 спортсменов представляют регион на первенстве России по биатлону

Спорт, 12:25 20 марта 2024

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Первенство России по биатлону стартовало в биатлонном центре имени А. И. Тихонова в Увате 20 марта. На старт выйдут более 200 участников 15-16 лет из 30 территорий. Тюменскую область и состязаниях представят 26 спортсменов, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Первенство в Увате пройдет до 24 марта и завершит сезон 2023-2024 годов. Важно отметить, что для многих биатлонистов этот сезон принес первые официальные старты, так как именно с 15 лет спортсмены начинают выступать на крупных соревнованиях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# биатлон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:25 20.03.202426 спортсменов представляют регион на первенстве России по биатлону
10:46 20.03.2024Парашютисты из Тюменской области поборются за путевку на чемпионат страны
10:13 20.03.2024Тюменский "Рубин" вышел в полуфинал плей-офф ВХЛ
08:56 20.03.2024Чемпионат России по биатлону примет "Жемчужина Сибири" 23-31 марта