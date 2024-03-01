26 спортсменов представляют регион на первенстве России по биатлону

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Первенство России по биатлону стартовало в биатлонном центре имени А. И. Тихонова в Увате 20 марта. На старт выйдут более 200 участников 15-16 лет из 30 территорий. Тюменскую область и состязаниях представят 26 спортсменов, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Первенство в Увате пройдет до 24 марта и завершит сезон 2023-2024 годов. Важно отметить, что для многих биатлонистов этот сезон принес первые официальные старты, так как именно с 15 лет спортсмены начинают выступать на крупных соревнованиях.