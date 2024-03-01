Более 1600 тонн семян проверили в Тюменской области для экспорта в Казахстан и Сербию

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре

Более 1 тыс. 6 т семян проверили в Тюменской области для экспорта в Казахстан и Сербию в 2024 году. Их отправили за рубеж региональные агропредприятия. Семена доставлены 95 партиями, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

В сравнении с аналогичным периодом 2023 года экспорт семенного материала увеличился почти в два раза, пояснили в ведомстве. Годом ранее из региона предприятия экспортировали 825,56 т семенного материала.

Вся продукция прошла лабораторный контроль. Карантинных объектов в ней не обнаружили. Семенной материал соответствует фитосанитарным требованиям стран-импортеров.