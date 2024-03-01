Бизнес-модели для начинающих предпринимателей разработали тюменские эксперты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

50 бизнес-моделей в шести востребованных направлениях разработали специалисты центра "Мой бизнес" для начинающих предпринимателей Тюменской области.

В число направлений вошли: промышленность и производство, туризм, креативные индустрии, бытовые услуги, пищевое производство, общественное питание. Бизнес-модель включает в себя все необходимые минимальные требования для будущего проекта. Реализовать его можно в любом муниципалитете Тюменской области, сообщает центр "Мой бизнес".

Начинающие предприниматели совершенно бесплатно получат описание бизнеса, продукта или услуги, варианты рынка сбыта, концепцию продаж, рекламу и продвижение, план производства и финансовый план, факторы риска и перечень поставщиков, экспертные советы.

Познакомиться подробнее и оставить заявку на участие можно по ссылке.