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В Тюменской области отменили все массовые мероприятия после трагедии в Подмосковье

Происшествия, 06:10 23 марта 2024

Telrgram-канал Александра Моора (архив) | Фото: Telrgram-канал Александра Моора (архив)

Все развлекательные мероприятия после трагедии в Подмосковье отменили в Тюменской области 23 и 24 марта. Такое решение принял глава региона Александр Моор.

"В Подмосковье – трагедия. Теракт. В результате стрельбы в "Крокус Сити Холле" есть погибшие и раненые. Терроризм в чистом виде. На кадры расстрела безоружных мирных людей смотреть невозможно. На такое способны только нелюди. Но нас – не запугать. Возмездие неизбежно", - написал он на своей странице в Telegram-канале.

От лица жителей Тюменской области губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших. Пожелал скорейшего выздоровления раненым.

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# Александр Моор , трагедия

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