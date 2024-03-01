В Тюменской области отменили все массовые мероприятия после трагедии в Подмосковье

| Фото: Telrgram-канал Александра Моора (архив) | Фото: Telrgram-канал Александра Моора (архив)

Все развлекательные мероприятия после трагедии в Подмосковье отменили в Тюменской области 23 и 24 марта. Такое решение принял глава региона Александр Моор.

"В Подмосковье – трагедия. Теракт. В результате стрельбы в "Крокус Сити Холле" есть погибшие и раненые. Терроризм в чистом виде. На кадры расстрела безоружных мирных людей смотреть невозможно. На такое способны только нелюди. Но нас – не запугать. Возмездие неизбежно", - написал он на своей странице в Telegram-канале.

От лица жителей Тюменской области губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших. Пожелал скорейшего выздоровления раненым.