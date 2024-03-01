Социальным предпринимателям Тюменской области предлагают выиграть 850 тыс. рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Социальный бизнес приглашают к участию во Всероссийской премии "Импульс добра". Заявки принимают до 31 марта. Призовой фонд составляет 4,25 млн рублей, размер каждой номинации увеличен до 850 тыс. рублей, сообщает центр "Мой бизнес".

"Сегодня в России действуют более 10 тысяч социальных предприятий, они ежегодно помогают более 650 тысячам человек. Поэтому социальный бизнес – это всегда история про развитие человеческого капитала. Его популяризация и продвижение – важная задача. Всероссийская премия "Импульс добра" решает её: номинанты являются настоящими амбассадорами социального предпринимательства", — сказала замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Проекты принимают по номинациям: "Лучший социальный предприниматель России","Открытие года", "Амбассадор социального предпринимательства: инфлюенсер", "Амбассадор социального предпринимательства: компания-лидер", "Амбассадор социального предпринимательства: СМИ", "Амбассадор социального предпринимательства: представитель государственной власти".

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