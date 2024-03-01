Двухквартирный дом потушили пожарные в Тюменском районе

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Вспыхнувший одноэтажный двухквартирный жилой дом потушили огнеборцы на ул. Трактовая в дер. Ушакова. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о пожаре в одноэтажном двухквартирном жилом доме поступило в 16 часов 48 минут.

На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений часть дома была охвачена огнем. Возникла угроза распространения.

“Пожарные не допустили распространения огня. Пламя было ликвидировано на общей площади 200 квадратных метров”, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Причина пожара устанавливается.

К тушению пожара привлекались 17 человек личного состава и пять единиц техники подразделений Тюменского пожарно-спасательного гарнизона.