Двухквартирный дом потушили пожарные в Тюменском районе
Вспыхнувший одноэтажный двухквартирный жилой дом потушили огнеборцы на ул. Трактовая в дер. Ушакова. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.
Сообщение о пожаре в одноэтажном двухквартирном жилом доме поступило в 16 часов 48 минут.
На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений часть дома была охвачена огнем. Возникла угроза распространения.
“Пожарные не допустили распространения огня. Пламя было ликвидировано на общей площади 200 квадратных метров”, – сообщили в пресс-службе ведомства.
Причина пожара устанавливается.
К тушению пожара привлекались 17 человек личного состава и пять единиц техники подразделений Тюменского пожарно-спасательного гарнизона.