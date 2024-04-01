Эффективную работу Счётной палаты Тюмени отметили городские депутаты

| Фото: Тюменская городская дума | Фото: Тюменская городская дума

34 контрольные мероприятия провела в 2023 году Счётная палата Тюмени. По их результатам 24 человека были привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения в работе. Об этом рассказала председатель Тюменской городской думы в ходе шестого заседания 28 марта.

По её словам, функция Счётной палаты очень важна, поскольку она проверяет целевое использование бюджетных средств учреждениями и организациями исполнительной власти: "Это залог правильного использования средств, того, что бюджет правильно используется и правильно расходуется".

Председатель Счётной палаты Владимир Казанцев рассказал депутатам, что всего по итогам проверок выявлены нарушения финансового характера на сумму около 55 млн рублей, из которых 2,6 млн потребовано к возмещению в бюджет города. В настоящее время возмещено 1, 9 млн рублей.

"Главный принцип нашей работы – это, в первую очередь, эффективное выявление, а также предупреждение нарушений, помощь в их устранении, эффективное партнёрство и взаимодействие всех органов власти в целях реализации законных интересов жителей Тюмени", - подчеркнул Владимир Казанцев.

"Счётная палата это независимый орган, и поэтому его решения и выводы очень важны, они актуальны и авторитетны, они принимаются к сведению и отрабатываются. Работа палаты продолжается в 2024 году, она спланирована, это не только контрольная, но и методическая помощь", - добавила Светлана Иванова.

Николай Ступников