74 земельных участка выявили на перспективу для жилищного строительства в Тюменской области
74 земельных участка и территории общей площадью 695,2 га выявили в рамках реализации проекта "Земля для стройки" в качестве перспективных для жилищного строительства в Тюменской области.
В целях жилищного строительства и комплексного развития территорий вовлечено в оборот 191,37 га земель в Тюмени, Тюменском районе, Тобольске и Заводоуковске, передает Мегатюмень.
Работу ведет региональный оперативный штаб, созданный на базе Ууравления Росреестра по Тюменской области, включающий представителей федеральных и региональных органов власти.
Информация об имеющих потенциал вовлечения в оборот территориях размещена на публичной кадастровой карте. С помощью сервиса "Земля для стройки" любой желающий может подать заявление в уполномоченный орган для получения земельного участка.
Воспользоваться услугой могут как инвесторы и застройщики, которые выбирают участки для возведения многоквартирных домов или коттеджных посёлков, так и физлица - для частного строительства.