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74 земельных участка выявили на перспективу для жилищного строительства в Тюменской области

Экономика, 17:34 31 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

74 земельных участка и территории общей площадью 695,2 га выявили в рамках реализации проекта "Земля для стройки" в качестве перспективных для жилищного строительства в Тюменской области.

В целях жилищного строительства и комплексного развития территорий вовлечено в оборот 191,37 га земель в Тюмени, Тюменском районе, Тобольске и Заводоуковске, передает Мегатюмень.

Работу ведет региональный оперативный штаб, созданный на базе Ууравления Росреестра по Тюменской области, включающий представителей федеральных и региональных органов власти.

Информация об имеющих потенциал вовлечения в оборот территориях размещена на публичной кадастровой карте. С помощью сервиса "Земля для стройки" любой желающий может подать заявление в уполномоченный орган для получения земельного участка.

Воспользоваться услугой могут как инвесторы и застройщики, которые выбирают участки для возведения многоквартирных домов или коттеджных посёлков, так и физлица - для частного строительства.

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