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На 22 % снизилась популярность отдыха в санаториях Тюменской области

Экономика, 15:51 01 апреля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 22 % снизилась популярность отдыха в санаториях Тюменской области в первом квартале этого года. По общему спросу областные здравницы заняли четвертое место в Уральском федеральном округе, сообщает портал бронирования "Санатории-России.рф".

По словам члена правления национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, сфера санаторно-курортного лечения стремится к своему пику в приеме гостей. Выходом из ситуации может стать значительное увеличение номерного фонда в существующих санаториях и строительство новых здравниц.

В 2023 году в санаториях региона туристы совершили 1 млн 262 тысячи ночевок. Большинство спроса пришлось на здравницы для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и кардиологии.

По количеству гостей традиционно лидируют отдыхающие старше 55 лет. Увеличилось число отдыхающих в возрасте от 35 до 44 лет. Эта категория стала второй по количеству гостей санаториев. Возрастная категория от 45 до 54 лет переместилась на третье место.

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# отдых , санатории , Тюменская область

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