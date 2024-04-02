Жителям Тюменской области предлагают начать агробизнес с поддержкой до 6 млн рублей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс по предоставлению грантов "Агростартап" стартовал в Тюменской области. Размер господдержки может составлять от 1,5 до 6 млн рублей в зависмости от проекта, сообщает региональный департамент АПК.

До 6 млн рублей, но не более 90 % затрат, могут получить фермеры на разведение крупного рогатого скота мясного или молочного направлений продуктивности, в случае если часть средств гранта пойдут в неделимый фонд кооператива, членом которого является фермер.

До 5 млн рублей — на разведение крупного рогатого скота мясного или молочного направлений продуктивности; 3 млн рублей — по иным направлениям проекта создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства.

4 млн рублей — по иным направлениям проекта создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства, в случае если часть средств гранта пойдут в неделимый фонд кооператива.

Минимальный размер для получателей гранта "Агростартап" - 1,5 млн руб. Область использования этих средств расширена: на приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, в том числе виноградных и земляники.

Кроме того, средства гранта можно пустить на: разработку проектов для строительства, реконструкции объектов для производства, складирования, переработки сельхозпродукции; приобретение, строительство, ремонт, модернизация и переустройство объектов сельхозинфраструктуры; приобретение животных и птицы, материала для разведения рыбы; приобретение техники, предназначенной для производства и переработки сельхозпродукции и т. д.