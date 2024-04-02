55 лет назад в Тюменской области заработал Самотлор

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Всю холодную зиму 1969-го работа буровиков на Самотлоре шла с большим трудом. Как вспоминали очевидцы, ломалась техника, отлетали замерзшие зубья экскаваторов. Сварщики ждали, когда хоть немного потеплеет, чтобы вернуться к монтажу труб. Но даже в такой холод буровики продолжали работу. И уже весной получили награду за свое упорство. После нескольких лет разведки и проверки скважин месторождение, наконец, дало промышленную нефть.

Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Самотлор заработал!" – эти слова, произнесенные 2 апреля 1969 года буровым мастером Степаном Повхом, навсегда вошли в историю Тюменской области и всей страны. Именно его бригада 55 лет назад подключила месторождение к нефтесборной сети.

Сейчас уже известно, что Самотлорское нефтяное месторождение – крупнейшее в России. Но долгое время никто даже не подозревал, какие богатства спрятаны в недрах Западной Сибири. Только благодаря нашим геологам и буровикам эти "сокровища" были найдены.

"Великий трудовой подвиг. Мы благодарны первопроходцам – мужественным людям, без которых не было бы современного топливно-энергетического комплекса России", - подчеркнул Александр Моор.