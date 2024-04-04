Овощеводы Тюменского района открыли сезон

| Фото: vk.com/zimina_ov | Фото: vk.com/zimina_ov

Предприятие "Агротеховощ" из Ембаево открыло сезон. После того, как рассада капусты, свеклы, салата окрепнет, ее высадят в открытый грунт, написала глава Тюменского района Ольга Зимина на своей странице во ВКонтакте.

"Для этого ранней весной овощеводы накрывают и обогревают теплицы и семечку за семечкой высевают в отдельные кассеты. Как только земля прогреется, а рассада окрепнет, ее "переселят" в поле", - сказала она.

Выращивание овощей - одно из ведущих направлений аграрного бизнеса в Тюменском районе. Под "борщевой набор" отведено 270 га, под картофель - более 1,5 тыс. га. По словам Ольги Зиминой, сельхозпредприятия района обеспечивают потребности муниципалитета и успешно продают урожай на ярмарках Тюмени и соседних регионов.