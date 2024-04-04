  • 4 апреля 20244.04.2024четверг
  • В Тюмени 16..18 С 6 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Овощеводы Тюменского района открыли сезон

Экономика, 11:30 04 апреля 2024

vk.com/zimina_ov | Фото: vk.com/zimina_ov

Предприятие "Агротеховощ" из Ембаево открыло сезон. После того, как рассада капусты, свеклы, салата окрепнет, ее высадят в открытый грунт, написала глава Тюменского района Ольга Зимина на своей странице во ВКонтакте.

"Для этого ранней весной овощеводы накрывают и обогревают теплицы и семечку за семечкой высевают в отдельные кассеты. Как только земля прогреется, а рассада окрепнет, ее "переселят" в поле", - сказала она.

Выращивание овощей - одно из ведущих направлений аграрного бизнеса в Тюменском районе. Под "борщевой набор" отведено 270 га, под картофель - более 1,5 тыс. га. По словам Ольги Зиминой, сельхозпредприятия района обеспечивают потребности муниципалитета и успешно продают урожай на ярмарках Тюмени и соседних регионов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# овощи , Тюменский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:30 04.04.2024Овощеводы Тюменского района открыли сезон
11:19 04.04.2024Тюменская область подала 12 заявок на национальную премию "Умный город"
10:24 04.04.2024Тюменские аграрии получат субсидии в автоматическом режиме
08:56 04.04.2024Пешеходный мост позволит связать заречную часть с центром Тюмени