Более 100 спортсменов представят регион на всероссийских соревнованиях по дзюдо

| Фото: центр «Тюмень-дзюдо» | Фото: центр «Тюмень-дзюдо»

XVII всероссийские соревнования по дзюдо "Кубок Сэнсэя" пройдут в Тюмени 6 апреля. На шести татами Центра подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо" соберутся около 400 спортсменов, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

За победу поборются представители Тюменской, Тульской, Свердловской, Челябинской, Омской, Оренбургской, Новосибирской, Вологодской областей, Республики Тыва, Удмуртской Республики, Пермского края, ХМАО и ЯНАО. За Тюменскую область выступят более 100 участников.

По сумме личных результатов будет определен победитель. А команда, которая наберет наибольшее количество очков за поединки, получит главный приз – Кубок Сэнсэя.