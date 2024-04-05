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Более 100 спортсменов представят регион на всероссийских соревнованиях по дзюдо

Спорт, 14:15 05 апреля 2024

центр «Тюмень-дзюдо» | Фото: центр «Тюмень-дзюдо»

XVII всероссийские соревнования по дзюдо "Кубок Сэнсэя" пройдут в Тюмени 6 апреля. На шести татами Центра подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо" соберутся около 400 спортсменов, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

За победу поборются представители Тюменской, Тульской, Свердловской, Челябинской, Омской, Оренбургской, Новосибирской, Вологодской областей, Республики Тыва, Удмуртской Республики, Пермского края, ХМАО и ЯНАО. За Тюменскую область выступят более 100 участников.

По сумме личных результатов будет определен победитель. А команда, которая наберет наибольшее количество очков за поединки, получит главный приз – Кубок Сэнсэя.

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# соревнования , Тюмень-дзюдо

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